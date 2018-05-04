Gerrard'ın ilk hedefi Skrtel

KRALSPOR

İskoç ekibi Rangers, Liverpool'un efsanesi Steven Gerrard'ı takımın başına getiriyor. İki taraf bugün son detayları görüşmek için son kez bir araya gelecek ve anlaşma resmiyet kazanacak.

İNGİLİZ BASINI İLK TRANSFER SKRTEL DEDİ

İngiliz Daily Record, Gerrard'ın göreve başladıktan sonra ilk transfer olarak Liverpool'da beraber oynadığı Fenerbahçeli Skrtel'i alacağını yazdı.

Haberin detaylarında 7 yıldır İskoçya'da şampiyon olan Celtisc'in ezici üstünlüğüne son vermek isteyen Rangers yönetimi, Gerrard'ın istediği transferleri yapabilmesi gerekli bütçeyi ayıracağını belirtti.