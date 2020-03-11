Getafe'den UEFA'ya rest

Getafe Başkanı Angel Torres, UEFA Avrupa Ligi kapsamında Inter ile oynayacakları mücadelenin ertelenmesini istedi.

Risk almayacaklarını belirten Torres, "Getafe olarak, Inter maçı için Milano'ya gitmeyeceğiz. Eğer bu turu bizden alacaklarsa, alsınlar. Önemli değil. Başımız dik duracağız. En ufak bir risk bile almayacağız. Bu turu oynayacak olmaktan ötürü heyecanlıydık ama hayatını gerçeklerini kabul etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMI GÖTÜREMEM"

Takımını koronavirüsün merkezine götüremeyeceğini belirten Torres, "UEFA'ya 'Bu maç için başka bir çözüm bulun' dedik. Takımımı, koronavirüsün merkezine götüremem. Buna hiç ihtiyacımız yok." şeklinde konuştu.

"INTER DE BİZİMLE AYNI FİKİRDE"

İspanyol ekibinin başkanı Angel Torres, "Bu maç için en mantıklı karar, ertelemek. Inter de bizimle aynı fikirde." diyerek sözlerini noktaladı.

WOLVES'UN TALEBİNE VETO

UEFA, kısa süre önce Olympiakos ile oynayacakları maç için Pire'ye gitmek istemeyen Wolves'ın talebini reddetmişti. Wolverhampton, Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını hatırlatarak UEFA'dan bu maçın ertelenmesini talep etmiş ancak UEFA, İngilizler'in talebini geri çevirmişti.