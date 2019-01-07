Getafe'yi yenen Barcelona puan farkını açtı

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Kadro dışı olan Ozan Tufan Samandıra'da çalışıyor

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Fatih Terim'den Serdar Aziz ve Eren açıklaması

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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, Türk basınında tanımadığın kadınlarla ilişkisi olduğuna dair yalan haberler yazıldığını ifade etti.

Lider Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, bu sezon şampiyon olacaklarını ifade etti.

Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi için Al Ittihad kulübü ile 10 milyon 250 bin dolar karşılığında anlaşıldığını açıkladı

Rodrigues, Al Ittihad'a transfer oldu

Manchester City'nin genç orta saha oyuncusu Brahim Diaz, 2025'e kadar Real Madrid forması giyecek.

Brahim Diaz R.Madrid'e transfer oldu

Eren Derdiyok'la yola devam etmeyeceğini açıklayan G.Saray, 2 forvet transferi yapacak. Alan'la prensipte anlaşan Cimbom, Michy Batshuayi'yi de kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

İtalyan basını, Roma'nın Oğuzhan Özyakup için 10 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı.

Oğuzhan için Roma'dan teklif

Cardoso: Emre yalan söylediyse benim için öldü

Galatasaray'dan 1.4 milyon euro (8.5 milyon TL) alacağı bulunan Eren Derdiyok, parasını almak için TFF'ya başvuruda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu, parası ödenmezse serbest kalacak.

Eren Galatasaray'ı TFF'ye şikayet etti

Danimarka basını, Kopenhag forması giyen Robert Skov için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını yazdı.

1 Galatasaray Michy Batshuayi'nin peşinde Eren Derdiyok'la yola devam etmeyeceğini açıklayan G.Saray, 2 forvet transferi yapacak. Alan'la prensipte anlaşan Cimbom, Michy Batshuayi'yi de kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

2 Cardoso: Emre yalan söylediyse benim için öldü İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, takımında krize yol açtı.

3 Brahim Diaz R.Madrid'e transfer oldu Manchester City'nin genç orta saha oyuncusu Brahim Diaz, 2025'e kadar Real Madrid forması giyecek.

4 Fenerbahçe'nin istediği Danimarkalı golcü Danimarka basını, Kopenhag forması giyen Robert Skov için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını yazdı.

5 Oğuzhan için Roma'dan teklif İtalyan basını, Roma'nın Oğuzhan Özyakup için 10 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı.

6 Eren Galatasaray'ı TFF'ye şikayet etti Galatasaray'dan 1.4 milyon euro (8.5 milyon TL) alacağı bulunan Eren Derdiyok, parasını almak için TFF'ya başvuruda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu, parası ödenmezse serbest kalacak.

7 F.Bahçe'nin yeni Tolgay teklifi Fenerbahçe yönetiminin, Tolgay Arslan için Beşiktaş'a 2.5 milyon euroluk yeni bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

8 Hilbert futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski futbolcusu Roberto Hilbert, 34 yaşında yeşil sahalara veda etti.

9 Getafe'yi yenen Barcelona puan farkını açtı La Liga'nın 18. haftasında deplasmanda Getafe'yi 2-1 yenen Barcelona, rakipleriyle arasındaki puan farkını artırdı.