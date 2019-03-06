Gheorghe Hagi Anderlecht'le görüştü

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan ve Romanya'nın FC Viitorul takımını çalıştıran Gheorghe Hagi, sürpriz bir şekilde Belçika'nın köklü takımlarından Anderlecht ile görüşmelere başladı.

Anderlecht'in medya sorumlusu David Steegen, Hagi ile çektiği fotoğrafı paylaşırken ''Bugün, futbol ve aklın günü. Romanya'nın Maradona'sını dinledim.'' sözlerini kullandı.

Hagi'nin Anderlecht kulüp binasını gezdiği ve Belçika ekibinde oynayan Romanyalı futbolcular Nicolae Stanciu ve Alex Chipciu ile de uzun süre sohbet ettiği belirtildi.

BÜYÜK TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

Romanya'da teknik direktörlük kariyeri ile dikkat çeken Hagi, verdiği röportajlarda Avrupa liglerinde oynayan büyük bir takım çalıştırmak istediğini söylüyordu. Anderlecht, Belçika Ligi'nde 45 puanla 6. sırada yer alıyor ve bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.