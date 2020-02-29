Gianni Infantino: Sağlık, futboldan önemli

Infantino, virüs atlatılana kadar seyircisiz oynatılan maçları destekledi.

Infantino, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 'yüksek' olaran risk seviyesini 'çok yüksek'e çıkarmasıyla ilgili kararı sorulduğunda, "İnsanların sağlığı, herhangi bir futbol maçından çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSÜ ATLATANA KADAR

Şu ana kadar birçok sporda ve futbolda ertelemelerin ya da seyircisiz oynama gibi önlemlerin aldığının hatırlatılması üzerine Infantino, "Şu an durumu yakından takip ediyoruz. Umarım, artacağına azalır. Ancak, şu an daha çok artıyor gibi görünüyoır. Koronavirüs tehlikesini atlatana kadar ertelemeler veya seyircisiz oynama gibi önlemler alınması zorunluysa, bu şekilde devam etmeli." dedi.

KÜRESEL ÇAPTA İPTAL, KOLAY DEĞİL

Önümüzdeki ay içerisinde yapılacak EURO 2020 eleme ve hazırlık maçlarının ertelenip ertelenmeyeceğine dair gelen soruya FIFA Başkanı, "Şu anda herhangi bir ülkeyi dışarıda bırakmak istemem. Umarım, böyle bir karar almak zorunda kalmayız. Ayrıca, küresel çapta futbolu durdurmak çok kolay bir karar değil. Çünkü, durum biraz farklı görünüyor." diyerek sözlerini sürdürdü.

SEYİRCİSİZ MAÇLAR SÜRDÜRÜLEMEZ

Seyircisiz maçlar ile ilgili gelen soruya ise Infantino, "Bence seyircisiz bir şekilde maçların oynanması sürdürülebilir değil. Tabii ki bu benim görüşüm." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.