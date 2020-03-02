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Gignac'tan enfes gol

Meksika ligi ekiplerinden Tigres'in formasını giyen André-Pierre Gignac, takımının UNAM Pumas'la oynadığı karşılaşmada harika bir gole imza attı. Ayrıca Gignac, karşılaşmayı da hat-trickle tamamladı.

| Haber Merkezi
Gignac'tan enfes gol
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Meksika Ligi Liga MX Clausura'da Tigres'le, UNAM Pumas karşı karşıya geldi.

Karşılaşma ev sahibi Tigres'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 

Tigres'in galibiyetiyle sona eren karşılaşmada, son yılların en güzel gollerinden birine imza atıldı.

GİGNAC'TAN HARİKA VURUŞ 

Tigres forması giyen André-Pierre Gignac, mücadelede hat-trick yaptı.

Harika bir oyun ortaya koyan Fransız golcü, maçın 58. dakikasında ise sağ kanattan yapılan ortada mükemmel bir vuruşla skoru 3-0'a getiren golü attı.

İşte o güzel gol:

Gignac'tan enfes gol- İZLE 

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