Gignac'tan enfes gol

Meksika Ligi Liga MX Clausura'da Tigres'le, UNAM Pumas karşı karşıya geldi.
Karşılaşma ev sahibi Tigres'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Tigres'in galibiyetiyle sona eren karşılaşmada, son yılların en güzel gollerinden birine imza atıldı.
GİGNAC'TAN HARİKA VURUŞ
Tigres forması giyen André-Pierre Gignac, mücadelede hat-trick yaptı.
Harika bir oyun ortaya koyan Fransız golcü, maçın 58. dakikasında ise sağ kanattan yapılan ortada mükemmel bir vuruşla skoru 3-0'a getiren golü attı.
İşte o güzel gol: