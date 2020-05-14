Gikiewicz: Beşiktaş taraftarı beni Instagram'da kuşattı

Union Berlin forması giyen ve sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağı açıklanan 32 yaşındaki Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz, Beşiktaş iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Loris Karius'un ayrılmasının ardından gündeme gelen isimlerden birisi olan Gikiewicz, Instagram'da transferini isteyen taraftarlardan binlerce mesaj aldığını belirtti.

"BENİ KUŞATTILAR"

Gikiewicz, yaptığı açıklamada; "Beşiktaş taraftarları resmen çılgın. Beni Instagram'da kuşatmaya aldılar. Birkaç gazeteci görüşlerim için sorular sordu, ancak bu konu hakkında konuşmak istemedim. Böylece Union Berlin'de kaçıyormuşum gibi bir durum hissedilmedi." ifadelerini kullandı.

Polonyalı kaleci, bu sezon takımı ile çıktığı 29 resmi maçta 45 gol yedi. 32 yaşındaki Gikiewicz, 8 maçta ise kalesini gole kapattı.