Giovane Elber: Barcelona Neymar'ı geri almamalı

2017-18 sezonunda 222 milyon karşılığında rekor bir transfer bedeliyle Paris Saint-Germain'e giden Neymar, uzun süredir eski takımı Barcelona ile gündeme geliyor.

Ancak eski futbolcu ve vatandaşı Giovane Elber'e göre, Barcelona böyle bir hamle yapmamalı.

''NEYMAR, BARCELONA İLE KÖTÜ AYRILDI''

Bir dönem Milan, Stuttgart, Olympique Lyon ve Bayern Münih gibi takımların formasını giyen eski Brezilyalı santrfor Elber, Cadena SER'de verdiği röportajında, "Barcelona Neymar'ı yeniden almalı mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hayır. Neymar'ın Barcelona'ya dönmesi mümkün değil. Bence Neymar, Barcelona ile kötü ayrıldı, çünkü dünyanın en iyisi olmak istediği için gitmek istediğini söylemişti. Tanrı aşkına, PSG formasıyla oynarken dünyanın en iyisi olmayacaksın. Bunun için Real Madrid'e ya da Barcelona'ya; Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğin bir takıma gitmen lazım."