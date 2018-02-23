Giresun'da Yılmaz Vural'ın görevine son verildi

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Yılmaz hoca ile görüşerek yollarımızı ayırdık" ifadesini kullandı.
3 MAÇ KAYBETTİ YOLLAR AYRILDI
Bozbağ, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Ümraniyespor maçına altyapı antrenörü Hakan Kurt ile çıkacaklarını kaydetti. Yeşil-beyazlı takımda ligin 20. haftasında İstanbulspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Metin Diyadin istifa etmiş, kulüp yönetimi takımın başına Yılmaz Vural'ı getirmişti.
Karadeniz ekibi, Yılmaz Vural yönetiminde Eskişehirspor, Denizlispor ve Tetiş Yapı Elazığspor maçlarından yenilgiyle ayrılmıştı.
27. TAKIMINDAN GÖNDERİLDİ
Giresunspor, Türkiye'nin birçok ilinde çalışan Vural'ın 27. takımıydı. Vural'la yollar ayrıldı.
Geçen yıl Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Adana Demirspor’da görev yapmıştı.