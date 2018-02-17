Giresunspor 3 puan için kurban kesti

Spor Toto 1’inci Lig’de üst sıralar için mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde takımın başına Yılmaz Vural’ı getiren Akın Çorap Giresunspor, Denizlispor maçı öncesi kurban kesti.

AYKUT DEMİR KUR'AN-I KERİM İLE GELDİ

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet 1 beraberlik alan Giresun ekibinde futbolcu Aykut Demir, kurban kesimi ve duaya elindeki Kur'an-ı Kerim ile katıldı.

Kurban kesiminin ardından Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral, takımın başarısı için dua etti. Kurban kesiminde Başkan Mustafa Bozbağ, Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, Asbaşkanlar Mehmet Kazancıoğlu ve Ercan Pamuk, Basın Sözcüsü Bahattin Kurt, teknik kadro ve futbolcular hazır bulundu.

Kurban kesiminin ardından açıklamalarda bulunan Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, kendileri için ligin yeni başladığını dile getirdi. Başkan Bozbağ, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İkinci yarı başladığından bu yana çok ciddi puan kayıpları yaşadık. Bazı maçlarda çok anormal şanssızlıklarımız vardı. Bazı karşılaşmalarda ise tam konsantre olmamıştık. Giresunspor çok iyi bir takım. Bir kötü gidişimiz vardı ve kurban kestik."





"Allah kabul etsin. Duamızı ettik. İnşallah bir seri yakalarız. Bu şehir için Giresunspor çok önemli. Bu takımın kazanması kente anormal bir hava ve moral getiriyor. Ülke olarak da zor günlerden geçiyoruz. Bunları futbolcularımız ile de paylaşıyoruz. İnşallah Denizlispor maçını kazanırız. Ben oyuncularıma da söyledim, lig Giresunspor için yeni başlıyor."