Giresunspor, Başakşehir'i eledi

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçında sahasında Akın Çorap Giresunspor'u konuk etti.
İlk mücadeleyi Giresunspor 2-0 kazanmıştı.
GİRESUN, BAŞAKŞEHİR'İ ELEDİ
Karışılşamaya tur ümidiyle çıkan ev sahibi Başakşehir, Adebayor'un golüyle 1-0 öne geçti. Giresunspor bu gole 25. dakikada Aykut'la cevap verdi. 78. dakikda Attamah maçın skorunu belirledi.
Başakşehir mücadeleyi 2-1 kazandı ancak skor avantajını elinde bulunduran Giresunspor, turu atlayan taraf oldu.
BÜYÜKLERİN YAPAMADIĞINI GİRESUN YAPTI
Bilindiği üzere Başakşehir, Süper Lig'de 3 büyüklerin belalısı.
Bu sezon Galatasaray'ı 5-1, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen ve Beşiktaş'la Vodafone Park'ta 1-1 berabere kalan Başakşehir, TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'a kupada boyun eğdi.