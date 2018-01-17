61,946 kez izlendi

Beşiktaş'ın yeni projesi: Kim olursan ol gel

1,496 kez izlendi

4,939 kez izlendi

Arda Turan,Başakşehir ile ilk antrenmanına çıktı

8,443 kez izlendi

2,163 kez izlendi

5,290 kez izlendi

6,040 kez izlendi

6,827 kez izlendi

Ronaldinho'nun en güzel 10 golü

2,871 kez izlendi

Ronaldinho'nun en güzel 10 çalımı

1,823 kez izlendi

1 Giresunspor, Başakşehir'i eledi Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçında Giresunspor'u 2-1 yendi ancak turu geçen taraf skor avantajıyla karadeniz ekibi oldu.

2 Emre Belözoğlu hakeme küfür etti Emre Belözoğlu, Başakşehir-Giresunspor maçında Kerim Frei'ın kırmızı kart gördüğü pozisyondan sonra maçın hakemine küfür etti.

3 Boyko Beşiktaş'a geri dönüyor Beşiktaş Denys Boyko’nun kiralanması için Brugge ile anlaşamadı. Yeni takımına imza atmak için Belçika’ya giden Boyko, Türkiye’ye geri döndü.

4 Yıldırım Demirören bıyık bıraktı 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti. Demirören bıyık bıraktığı yeni tarzıyla dikkat çekti.

5 Real Madrid'in dev transfer planı Ronaldo, Benzema ve Bale'i göndermeyi planlayan Real Madrid, Neymar, Lewandowski ve Hazard'ı transfer etmek için çalışmalara başladı.

6 Ndiaye'ye İngiltere'den 4 teklif Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan transfer ettiği Ndiaye'ye İngiltere'den, Watford, Crystal Palace, Stoke City ve Newcastle United talip oldu.

7 Mehmet Demirkol: F.Bahçe'yi izlerken ağlayasım geliyor Yorumcu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 1-0 yendiği maçta ortaya koyduğu futbolu eleştirerek, "İzlerken ağlama noktasına geldim." dedi.

8 Beşiktaş'a Meksikalı golcü Cenk Tosun'u Everton'a satan Beşiktaş, forvet arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin transfer komitesi İngiltere'de Chicharito ile görüştü.

9 Yiğithan Güveli sakatlandı Fenerbahçe'nin Sparta Rotterdam'a kiralamak için anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli, İstanbulspor maçında sakatlandı.