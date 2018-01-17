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Giresunspor, Başakşehir'i eledi

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçında Giresunspor'u 2-1 yendi ancak turu geçen taraf skor avantajıyla karadeniz ekibi oldu.

Giresunspor, Başakşehir'i eledi
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Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçında sahasında Akın Çorap Giresunspor'u konuk etti.

İlk mücadeleyi Giresunspor 2-0 kazanmıştı.

GİRESUN, BAŞAKŞEHİR'İ ELEDİ

Karışılşamaya tur ümidiyle çıkan ev sahibi Başakşehir, Adebayor'un golüyle 1-0 öne geçti. Giresunspor bu gole 25. dakikada Aykut'la cevap verdi. 78. dakikda Attamah maçın skorunu belirledi.

Başakşehir mücadeleyi 2-1 kazandı ancak skor avantajını elinde bulunduran Giresunspor, turu atlayan taraf oldu.

BÜYÜKLERİN YAPAMADIĞINI GİRESUN YAPTI

Bilindiği üzere Başakşehir, Süper Lig'de 3 büyüklerin belalısı.

Bu sezon Galatasaray'ı 5-1, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen ve Beşiktaş'la Vodafone Park'ta 1-1 berabere kalan Başakşehir, TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'a kupada boyun eğdi.

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