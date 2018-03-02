Giresunspor galibiyeti hatırladı

Spor Toto 1. Lig'de Metin Diyadin'i yeniden takımın başına getiren Akın Çorap Giresunspor, Gazişehir Gaziantep'i 4-1 yendi ve 7 maç sonra üç puanla

5 MAÇLIK YENİLGİ SERİSİ SONA ERDİ

Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan isimler Korkishko (7), Almeida (18), Fatih Atik (69) ve Mehmet Erdem Uğurlu (83 kendi kalesine) oldu.

Konuk ekibin tek sayısı Özgür Can Özcan'dan (43) geldi. Ev sahibi ekipte Korkishko 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu galibiyetle birlikte üst üste 5 maçlık yenilgi serisi sona eren Akın Çorap Giresunspor, 7 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

Karadeniz ekibi puanını da 34 yaptı ve alt sıralardan kurtulma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.