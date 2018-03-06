Giresunspor, Metin Diyadin ile 2'de 2 yaptı

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Manisaspor ile Giresunspor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi.

METİN DİYADİN 2'DE 2 YAPTI

Yılmaz Vural yerine tekrar takımın başına geçen Metin Diyadin yönetiminde üst üste 2. maçını kazanan Giresunspor'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada Panos Dimitriadis, 25. dakikada kendi kalesine İlkay Gül, 70. dakikada Henrique Almeida ve 90. dakikada Dodo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Giresunspor, puanını 37 yaptı ve 9. sıraya yükseldi. Manisaspor ise 15 puan ile 17. sırada kaldı ve ligde kalma şansını iyice zora soktu.