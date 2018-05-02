Giresunspor, sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyor

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon istedikleri hedefe ulaşamadıklarını belirtti.

OLMAMIZ GEREKEN YERDEN UZAĞIZ

Sezona iyi başlamalarına rağmen iyi şekilde bitiremediklerini dile getiren Kazancıoğlu, "En kötü play-off hedefliyorduk ancak bunun da dışında kaldık. Enteresan şekilde puanlar kaybettik, olmamız gereken yerin çok gerisinde kaldık. Bunun için üzgünüz." diye konuştu.

Sezona iyi başlamalarına rağmen iyi şekilde bitiremediklerini dile getiren Kazancıoğlu, "En kötü play-off hedefliyorduk ancak bunun da dışında kaldık. Enteresan şekilde puanlar kaybettik, olmamız gereken yerin çok gerisinde kaldık. Bunun için üzgünüz." diye konuştu.