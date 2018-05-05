Giresunspor sezonu mutsuz bitirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'da Süper Lig üzüntüsü yaşanıyor.

Kulübün asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, bu sezon Süper Lig hedefini gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda oynadıkları Gaziantepspor maçından 3 puan alarak sezonu tamamladıklarını anımsattı.

Bu sezon hedeflerinin çok uzağında kaldıklarını dile getiren Kazancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ligin ilk yarısını istediğimiz yerde tamamladık ancak ikinci yarıda çok anormal şeyler oldu. İlk yarı zirveye oynayan bir takım varken ikinci yarıda tam tersi bir durum oldu. En kötü play-off hedeflerken bunun da dışında kaldık. Bu sezon Süper Lig hedefini gerçekleştiremediğimiz için üzgünüz."

Kazancıoğlu, çok fazla zaman kaybetmeden gelecek sezonun hazırlıklarına başlayacaklarını ifade ederek, "Teknik direktörümüz Metin Diyadin de şu anda yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon olmadı, gelecek sezon inşallah 41 yıllık hayali gerçekleştirmek için yine canla başla çalışacağız." diye konuştu.





