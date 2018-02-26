Giresunspor yeniden Metin Diyadin'le anlaştı

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1 Milyon Üye projesinde 50 bin üyeye ulaşıldı

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Karaman: Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu

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Duisburg kalecisi su içerken gol yedi

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Beşitaş'tan Fenerbahçe'ye "Mini mini bir kuş donmuştu" şarkısı

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Sincaba rağmen birinci oldu

1 Şenol Güneş'in Beşiktaşlı futbolcuları ateşleyen sözleri Fenerbahçe karşısında devreyi 1-0 geriden kapatan siyah beyazlı futbolcular, Şenol Güneş'in sözlerinden sonra bambaşka bir oyun ortaya koydu.

2 Başakşehir hem puan hem de koltuğu kaybetti Süper Lig'de Başakşehir Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı ve liderlik koltuğunu Bursaspor'u 5-0 yenen Galatasaray'a teslim etti.

3 Fernandao'ya ceza yolda Beşiktaş derbisinde attığı golden sonra tribünlere hareket yapan Fernandao'nun PFDK'ya sevk edileceği öğrenildi.

4 Muslera ve Maicon, basındaki iddialara yanıt verdi Galatasaray kalecisi Muslera "Muslera ve Maicon, Tudor'u çiğ çiğ yediler." diyen Serdar Ali Çelikler'e, "İtibarınızla, şerefinizle oynayabilen bu insanlara sessiz kalmayalım" diyerek yanıt verdi.

5 Newcastle United Rodrigues'i istiyor Rodrigues'i yakından takip eden Newcastle United'ın, 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için 13 milyon poundu gözden çıkardığı öğrenildi.

6 Atatürk'ün Galatasaray'a yazdığı mektup Atatürk'ün sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektup, 1 Mart'ta açılacak olan Galatasaray Müzesi'nde sergilenecek.

7 Quaresma'nın trivelası Portekiz basınında Derbide gösterdiği performanstan dolayı Quaresma'dan övgüyle bahseden Portekiz basını "Harry Potter fantastik trivelasıyla Beşiktaş'a galibiyeti getirdi" dedi.

8 Fatih Terim: Nereden çıkmış deplasman fobisi Son 7 dış saha maçında 6 mağlubiyet alan Galatasaray'da Fatih Terim, futbolcularına "Nereden çıkmış deplasman fobisi, çim mi değişik, olur mu öyle şey?" dedi.

9 Şenol Güneş'ten Quaresma'ya: Alnını getir, öpeceğim Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Quaresma'yı 3. golden sonra yanına çağırdı ve alnından öptü.