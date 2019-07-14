Giresunspor'da çifte imza

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, kente davet edilen iki oyuncuyla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağladıklarını belirtti.

1+1 YILLIK İMZA ATTILAR

Özgür Can Özcan ile Mehmet Güven ile 1+1'er yıllık sözleşme imzalandığı aktaran Eren, deneyimli isimleri kadrolarına katmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Galatasaray altyapısından başladığı kariyerinde Gaziantepspor, Sakaryaspor, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor gibi takımların formasını giyen Özgür Can Özcan, geçen sezon Boluspor forması ile çıktığı 30 maçta 7 gol kaydetti.

Galatasaray altyapısından yetişen bir diğer isim Mehmet Güven ise Manisaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Osmanlıspor formaları giydikten sonra geçen sezonu Afjet Afyonspor formasıyla geçirdi.