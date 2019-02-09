Giresunspor'da Kemal Kılıç dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, imza töreninde yaptığı konuşmada, teknik direktör Ümit Özat ile yolları ayırmalarının ardından 3-4 günlük arayıştan sonra Kemal Kılıç ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Eren, "İnşallah Giresunspor ve Kemal hoca için burada iyi sonuçlar çıkar. Hepimiz sonuçta Giresunspor'un faydası için uğraşıyoruz. Hocamızla sözleşmemiz sezon sonuna kadar." dedi.