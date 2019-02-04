Giresunspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

Giresunspor devre arası kampında Hüseyin Kalpar’dan boşalan teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirilmişti.

Özat’ın Giresunspor macerası bir ay bile sürmeden sona erdi. Yeşil-beyazlı kulüpten yeni teknik direktör ile bir açıklama yapılmadı.

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Giresunspor’un başına 17 Ocak 2019 tarihinde geçen Ümit Özat, takımının başında üç maça çıktı.

Özat yönetimindeki Giresunspor, deplasmanda oynadığı Eskişehirspor ve Elazığspor maçlarından beraberlikle ayrılırken, sahasında oynadığı Osmanlıspor maçını ise 2-0 kaybetmişti.

Daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Samsunspor, Mersin İdmanyurdu ve Gençlerbirliği'ni çalıştıran Özat, kendisine güvenenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.