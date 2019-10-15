Giroud: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

EURO2020 Elemeleri'nde A Milli Takım ile 1-1 berabere kalan Fransa'nın tek golünü atan Olivier Giroud, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını vurgulayan Giroud, "Çok zor bir şekilde gol attık ancak sonrasında daha önce çalıştığımız duran toptan gol yedik. Elbette hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

"FARK YARATMAK İYİ HİSSETTİRİYOR"

Attığı golü de yorumlayan Olivier Giroud, "Griezmann korneri çok iyi kullandı ve ben de doğru yerdeydim. Güzel bir gol oldu. Farklı sebeplerden dolayı uzun süredir fazla oynayamıyorum. Fark yaratmak elbette iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Giroud, "Tribünlerdeki atmosferi nasıl buldun? Spor, siyasete üstün geldi mi?" sorusunu ise "Kesinlikle. Tribünlerde de bir maç vardı. Türk taraftarların yoğun olacaklarını biliyorduk ve taraftarlarımız da bizi harika destekledi. İyi bir mücadele oldu" şeklinde yanıt verdi.