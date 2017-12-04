Giroud için Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Arsenal'de son dönemlerde forma şansı bulumayan ve vatandaşı Alexandre Lacazette'in gerisinde kalan Giroud, 2018 Dünya Kupası'nda forma giymek için takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi.

DAHA FAZLA SÜRE ALMASI GEREKEBİLİR

Fransa Milli Takımı yardımcı antrenörü Guy Stephan, Giroud'nun durumu ile alakalı yaptığı açıklamada " Olivier Giroud kadromuz için önemli bir isim. Ancak istediğimiz düzeyde takımında forma şansı bulamayor. Kendisinin buna bir çözüm bulması lazım. Ocak ayında düzenli forma giyeceği bir takıma gitmesi gerekebilir" şeklinde konuştu.

F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ ATAĞA GEÇTİ

2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı forması giymek için Arsenal'dan ayrılacağı belirtilen Giroud'nun talipleri arasında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de olduğu öğrenildi.

CENK GİDERSE YERİNDE GİROUD OYNAYACAK

Devre arasında Cenk Tosun'a iyi bir teklif yapılması durumunda satılacağı konuşulan Beşiktaş'ta forvet alternatiflerinden birinin Olivier Giroud olabileceği belirtilirken, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Fransız yıldızı sezon sonuna kadar kiralayabileceği belirtildi.