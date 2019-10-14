Giroud: Müslümanlar benim kardeşim

Fransa Milli Takımı'nın golcü futbolcusu Giroud, Quets France'a verdiği röportajda özel hayatı ve dini inançları hakkında konuştu.

İsa'ya çok şey borçlu olduğunu ve küçüklüğünden beri dini inançlara sahip olduğunu söyleyen Giroud, farklı inançlar besleyen insanlara da saygı duyduğunu belirtti. Müslümanlar hakkında konuşan yıldız futbolcu, Müslümanların kardeşi olduğunu söyledi.

"POGBA İLE İSLAMİYET HAKKINDA KONUŞURUZ"

Giroud yaptığı açıklamada, "Ben dini inançları olan bir adamım. Her şeyimi İsa'ya borçluyum. Bu yüzden farklı inançlara da her zaman saygı duydum. Yeter ki sevgi, saygı, tolerans olsun. Müslümanlar da benim kardeşlerim. Pogba ile birçok kez İslamiyet hakkında konuştuk." ifadelerini kullandı.