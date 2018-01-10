Giroud'nun menajeri: Beşiktaş'ın teklifiyle ilgilenmiyor

Arsenal ile olan sözleşmesi 2019'un haziran ayında sona erecek Olivier Giroud'nun adı bir süredir Beşiktaş ile birlikte anılıyordu.

Fransız santrforun menajeri Michael Manuello ise Le Figaro gazetesine verdiği demeçte oyuncusunun transfer süreciyle ilgili konuşurken Siyah Beyazlıları üzecek açıklamalarda bulundu.

GRİOUD TEKLİFLERLE İLGİLENMİYOR

Manuello, Giroud'nun Beşiktaş'a gidip gitmeyeceğiyle ilgili soruya "Açıkçası Giroud, ne Beşiktaş ne de Çin kulüplerinin teklifleriyle ilgileniyor." yanıtını verdi.

31 yaşındaki oyuncunun menajeri, "Giroud henüz emeklilik yaşına gelmiş değil. Bu yüzden öncelikli olarak parayı düşünmüyor." ifadelerini kullandı.