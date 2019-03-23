Giroud'nun menajeri: Türkiye ilgisini çekmiyor

Transfer yasağı alan Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Olivier Giroud kariyerine başka bir takımda devam etmeye hazırlanıyor.

Sezon sonunda bonservisi elinde olmasından dolayı Fenerbahçe'nin şimdiden temaslara başladığı iddia edilen Oliver Giroud için menajer Michael Manuello açıklamalarda bulundu.



Giroud için hiçbir zaman paranın birinci tercih olmadığını ifade eden Manuello, "Giroud için para bir tercih sebebi değil ve kariyerinin en iyi seviyede devam edeceği bir yeri tercih etmek istiyor. Chelsea'de devam etmek de bir opsiyon ancak Türkiye ve Çin, Giroud'un ilgisini çekmiyor" ifadelerini kullandı.



32 yaşındaki Giroud,Arsenal ve Chelsea forması altında 77 Premier League golü kaydetti. Fransa Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen Giroud, 34 golle Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü üçüncü futbolcusu durumunda bulunuyor.



Giroud'un Fransa Milli Takımı'ndaki performansını değerlendiren Deschamps ise, "Giroud eşsiz özelliklere sahip karakterli bir futbolcu ve bunu kendisine ne zaman şans versem gösteriyor. Zor bir dönemden yeni çıktı ve haksız yere çok eleştiriliyor.Giroud sakin kalmalı ve en iyi bildiği şeyi yapmaya devam etmeli" dedi.