Giuliano: 10 numara pozisyonunda iyi oynuyorum

Antalya'da 1-0 kazanılan maçta attığı golün ardından Kasımpaşa mücadelesinde de 2 kez ağları havalandıran Giuliano, Brezilya'da Sport TV'ye açıklamalarda bulundu.

AA

"AYKUT KOCAMAN'LA ANLŞAMAMIZ VAR"

27 yaşındaki futbolcu, sezon başında kanatta görev yaptığı ancak son dönemde artan performansının forvet arkasına geçmesine bağlı olduğunu kaydederek, "Aykut Kocaman'la konuştum. Gremio'da sağda oynadığımı ancak Zenit'te 10 numara pozisyonunda daha verimli olduğumu söyledim. O da benden beklentisini paylaştı. İstediklerini verebildiğim sürece istediğim bölgede oynayabileceğimi anlattı" şeklinde konuştu.

Brezilyalı futbolcu gönlündeki pozisyona geçmesini, "Ben de hocamın istediklerini yapıyorum. Gol atıp takım savunmasına katkı yapıyorum. Anlaşmamız böyle" diye açıkladı.

AA

Aykut Hoca ile aralarında iyi bir bağ olduğunun altını çizen yıldız oyuncu, "Kendisi çok iyi bir insan ve birbirimizi anlıyoruz" ifadesini kullandı.

Giuliano, forma giydiği son 4 maçta attığı 4 gol yaptığı 1 asistle sarı-lacivertli ekibe büyük katkı yaptı.