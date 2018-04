Giuliano: 4 büyük lige transfer olmak isterim

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Kayserispor karşısında 5-0'lık galibiyeti değerlendiren Giulaino, "Önemli bir galibiyet. Şampiyonluk yarışında bize güven verecek bir sonuç. Ancak şampiyonluğun sadece bizim maçların sonuçlarına bağlı olmadığını biliyoruz. Biz her maçı kazanmalı ve sonrasında beklemeliyiz. Sonuna kadar savaşacağız." dedi.

4 BÜYÜK LİGDE OYNAMAK İSTERDİM

Avrupa'da başka bir ülkede futbol oynama hayali olduğunu açıklayan Giuliano, "Avrupa'nın merkezinde bir ülkeye transfer olmayı düşünüyorum. Bu benim kişisel bir hayalim. İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya gibi ülkeleri takip ediyorum. Bu ülkelerde futbol oynama deneyimini yaşamak isterim, başka bir kültür, başka bir futbol tarzı... Evet, bu ülkelerden birine gitmek isterim. Şu an mı, bir yıl sonra mı, yoksa iki yıl sonra mı ya da sözleşmem bitince mi bilmiyorum. Her şey bir ihtimal. Şu an Fenerbahçe'deki anımı düşünmek zorundayım. Fenerbahçe ile dört yıllık sözleşmem var ve henüz daha ilk senemin sonuna geliyorum." açıklamasını yaptı.