Giuliano Arabistan yolcusu

Sarı-Lacivertli yönetim, Benfica önündeki performansı büyük eleştiri alan Giuliano ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Rus ekibi Zenit’ten transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun Arabistan’a transferi gündemde.
Geçtiğimiz sezon transfer edilen Giuliano, 30 maçta 14 gol atmış ve 5 asist yapmıştı. Ancak önemli maçlarda inisiyatif alamayan ve sahada kaybolan Brezilyalı futbolcu Fenerbahçeli taraftarlar tarafından eleştiriliyordu.
COCU'NUN SİSTEMİNE UYMUYOR
Bu sezon sarı-lacivertli takımın başına geçen Phillip Cocu, 4-3-3 sisteminde oyanyacağını belirtti. Hollandalı çalıştırıcı hazırlık maçlarında Brezilyalı futbolcuyu bu sistemde denedi ancak istediği verimi alamadı. Son olarak Benfica maçında da Cocu'nun isteklerini sahaya yansıtamayan Giuliano'nun bileti kesildi.
ARABİSTAN'DAN TALİBİ VAR
Maç sonrası Fenerbahçe yönetimine rapor hazırlayan Hollandalı teknik adam, Giuliano'nun sistemine uymadığını berlitti. Sarı-lacivertli takımın gözden çıkardığı futbolcuya Arabistan'tan talip çıktı.
AL Nassr takımının, Brezilyalı 10 numarayı kadrosuna katmak için yakın zamanda Fenerbahçe'ye teklif yapacağı öğrenildi.
SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI
Brezilyalı orta saha bugün sosyal medya hesabından yaptığı etkileşimlerle transfer ihtimalini güçlendirdi.
28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Al Nassr’da forma giyen iki Brezilyalı futbolcu Petros ve Bruno Uvini’yi takip etmeye başladı.