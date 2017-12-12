Giuliano: Aynı hataları yapmazsak şampiyon oluruz

Son 5 maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı. Ligde 8 kez fileleri havalandırarak takımının en skorer ismi oldu. Müthiş performansıyla Fenerbahçe’yi yeniden şampiyonluk yarışına sokmayı başaran Giuliano, yakaladıkları çıkışın tüm takımın eseri olduğunu söyledi.

Brezilyalı yıldız, “Takımı tek başıma sırtladığımı düşünmüyorum. Biz bir ekibiz. Birlikte kazanıp, birlikte kaybediyoruz. İlk dönemde yeniler ve eskiler bir uyum süreci yaşadık. Teknik heyetimiz de bir sistem arayışı içindeydi. Bu durumdan etkilenip, kötü sonuçlar aldık. Ancak şimdi her şey geride kaldı. Büyük bir çıkış yakaladık” ifadelerini kullandı.

AYNI HATALARI YAPMAZSAK ŞAMPİYON OLURUZ

Sambacı, kendileri için zirvenin artık bir adım uzakta olduğunu dile getirdi. 27 yaşındaki futbolcu, “İkinci yarıda, sezon başında yaptığımız aynı hataları tekrarlamazsak, sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf biz oluruz. Bu kaliteye ve inanca sahibiz” dedi. Yıldız futbolcu, Brezilya ile Dünya Kupası’nda oynamanın en büyük hayali olduğunu söyledi.



Giuliano, “Her Brezilyalı oyuncu için milli takım forması giymek en büyük hayaldir. Hele de Dünya Kupası’nda... Benim de en büyük düşüm, Rusya’da düzenlenecek olan turnuvada ülkemi ve Fenerbahçe’yi temsil etmek. Bu hayalimin gerçek olması için elimden geleni yapacağım” dedi.