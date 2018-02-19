Giuliano: Beşiktaş'ı yarışın dışına iteceğiz

Fenerbahçe’nin bu sezonki kahramanı olan Giuliano, omzunda bandajla çıktığı Aytemiz Alanya maçında da şovunu yaptı.

Sambacı, attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından oldu. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmayı unuttu ve gözünü Beşiktaş maçına dikti. 27 yaşındaki oyuncu, Brezilya Milli Takım yetkililerinin kendisini izlemek için gelecekleri derbi için son derece iddialı.

YARIŞIN DIŞINA İTMEK İSTİYORUZ

Giuliano, Vodafone Park’ta zorlu bir atmosfere çıkacaklarını söyleyerek, “Buna rağmen bizim için tek hedef kazanmak. Başakşehir maçına da zorlu bir süreç sonrası gidip, gereken sonucu aldık. Liderden 5 puan gerideydik. Farkı düşürdük. Derbiyi kazanarak Beşiktaş ile aramızdaki farkı 6’ya çıkartarak ezeli rakibimizi şampiyonluk yarışının dışına itmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz” dedi.

Sambacı, çok güçlü bir takım olduklarının altını çizerek, “Bana düşen bu gücü harekete geçirmekti. Bunu çok iyi yaptığıma inanıyorum. Takım olarak özgüvenimizi kazandık. Artık seri galibiyetler bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.