Giuliano: En büyük hayalim Dünya Kupası'nda oynamak

Giuliano forvet arkasında daha rahat oynamaya başladığını da söyledi. Fenerbahçeli Giuliano kulüp dergisine konuştu. Yaşadığı omuz sakatlığının çok ciddi olmadığını belirten Brezilyalı futbolcu, yine de bu sürecin milli takım hedefine olumsuz yansıma ihtimalinden dolayı endişeli.

"Sakatlık dönüşünde kaldığım yerden devam edeceğim" diyen Giuliano, "Dünya Kupası’nda yer almak en büyük hayallerimden biri. Orada olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Milli takım hocamızla çok iyi bir ilişkim var. Beni daha önce birçok kere milli takıma çağırdı ve futboluma güvenyor." sözleriyle hayalini ortaya koydu.

"ZOR ZAMANLARIMIZ OLDU"

Takımın gidişatından da bahseden deneyimli futbolcu, "Başlangıçta biraz zor zamanlarımız oldu. Daha sonra teknik direktörümüz oyun sistemimizde bazı değişiklikler yaptı ve biz de daha iyi oynamaya başladık. Daha iyi sonuçlar aldık. Ben de oynamaktan daha keyif aldığım orta bölgeye daha yakın bir pozisyona geçtim. Şükürler olsun ki her şey yolunda gitti. Teknik direktörümüz de bana olan güvenini hissettirdi, bu da takımdaki herkesin bana olan güveni ile birlikte benim gelişmemi ve daha istekli olmamı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

GIULIANO'DAN ÇAĞRI

Kampta çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Giuliano, "Taraftar da ikinci yarıya iyi hazırlanmış" dedi. Brezilyalı futbolcu "Göztepe maçı, taraftarımızın desteğinin galibiyetteki etkisine en güzel örneklerden biri bence. İçerideki tüm maçlarımızda, bitiş düdüğüne kadar taraftarlarımızın desteğiyle konsantrasyonumuz en yüksek seviyede tutmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.