Giuliano: Fenerbahçe Türkiye'nin büyük bir kulübü

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda Giuliano, taraftarların, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi Twitter hesabına #AskGiuliano etiketine gönderdiği soruları yanıtladı.

Giuliano'ya sorulan sorular ve yıldız oyuncunun verdiği yanıtlar şöyle:

-Fenerbahçe’den teklif geldiğinde neler hissettin?

Fenerbahçe’den böyle bir teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Benim için çok kolay bir karardı. Harika bir şehir. Fenerbahçe, Türkiye’nin gerçekten büyük bir kulübü.

-Türkiye’deki derbilerdeki atmosferler ve özellikle Kadıköy'ün atmosferi hakkında ne düşünüyorsun?

Çok tutkulu bir ortam, çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Brezilya’da da büyük derbiler oynadım ama buradakiler daha ateşli.

-Unutamadığın bir golün var mı?

Geçen yıl Zenit’te oynarken İsrail’de 70. dakika 3-0 gerideydik. Maçı 4-3 kazandık. 1 gol attım, 3 asist yaptım. Muhteşemdi.

-Öğrendiğin ilk Türkçe kelimeler?

Merhaba, nasılsın, iyiyim, teşekkür ederiz. -En sevdiğin Türkçe kelime? Afiyet olsun, afiyet olsun...

-En sevdiğin şehir hangisi?

Roma, doğduğum şehir Curitiba, Londra ve tabii ki İstanbul.

-Yediğin ilk Türk yemeği?

Kebap

-Çay mı kahve mi?

Türk çayı

-İstanbul'a geldiğinde ilk gezdiğin tarihi yer neresi oldu?

Sultanahmet Camii

-Gol mü? Asist mi?

Gol

-Zenit taraftarı mı? Fenerbahçe taraftarı mı?

Fenerbahçe.

-Futbolcu idolün var mı? Varsa kim?

Ronaldinho Gaucho.

-Fenerbahçe’yi tek kelimeyle tanımlasan bu hangi kelime olur? ;

Muhteşem.

-Fenerbahçe taraftarını birkaç kelime ile anlatabilir misin?

Çılgın, tutkulu, ailemiz

-Fenerbahçe'de unutamadığın bir gün?

Stada ilk adımı attığım an, taraftarlarımızın benim adımı söylemeleri... O anlar benim için çok duygusaldı.