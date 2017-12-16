Giuliano Fenerbahçe'de yeniden doğdu

1 Beşiktaş potada Galatasaray'ı devirdi Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan sahasında Galatasaray Odeabank'ı 80-78 yendi.

2 Arda Turan Galatasaray'a dönmek istemiyor Barcelona forması giyen Arda Turan, kendisi hakkında sosyal medyada yapılan bir ankette 'G.Saray'a dönmemeli' seçeneğini işaretledi.

3 Ergin Ataman Anadolu Efes'le anlaştı Eski Milli Takım ve Galatasaray başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes ile anlaşmaya vardı.

4 Galatasaray, Fellaini için teklif yapacak Galatasaray, Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Fellaini'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

5 Neto: Beşiktaş zaferimiz muhteşemdi Fenerbahçe'nin Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto, Beşiktaş karşısındaki aldıkları galibiyetin muhteşem olduğunu söyledi.

6 Aykut Kocaman'ın Karabükspor taktiği Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de oynanacak Karabükspor maçına 4-6-0 taktiğiyle çıkacak.

7 Drogba'nın yeni tarzı Bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli yıldız Drogba, yeni tarzıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

8 Fikret Orman: Üçüncü şampiyonluk için odaklanmalıyız Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, oyuncularına Şampiyonlar Ligi'ni unutup lig maçlarına konsantre olmalarını söyledi.

9 Adnan Polat: Galatasaray'da hırsızlık var Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, kendisinden sonra gelen yönetimler döneminde kulübün 600 milyon dolarının kaybolduğunu söyledi.