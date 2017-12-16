Giuliano Fenerbahçe'de yeniden doğdu

Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla oynadığı 28 maçta 8 gol atıp 7 asistlik performans göstermişti.
YENİDEN DOĞDU
Zenit’te takımın başına geçen Roberto Mancini’nin yeni sistem arayışıyla takımın dışında kalan ve Türkiye’nin yolunu tutan deneyimli futbolcu adeta yeniden doğdu.
27 yaşındaki oyuncu bu sezon 14 Süper Lig maçında 8 gol ve 1 asistlik performansıyla göz doldurdu.
GEÇTİĞİMİZ SEZONU ŞİMDİDEN YAKALADI
Süper Lig'de son oynanan Bursaspor mücadelesinde takımının tek golünü atıp galibiyeti getiren Giuliano, Fenerbahçe formasıyla 8. golünü attı ve geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 28 maçta kaydettiği 8 golü şimdiden yakaladı.
Fenerbahçe sezon başında Giuliano ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.