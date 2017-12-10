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Giuliano Fenerbahçe'yi sırtlıyor

15 haftası geride kalan ligde 8 gol 1 asistle oynayan Giuliano, yarıştan kopmak üzere olan Fenerbahçe'yi zirveye ortak etti.

Giuliano Fenerbahçe'yi sırtlıyor
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Spor Toto Süper Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda Bursaspor 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ben de varım dedi.

Sarı-lacivertlilerin tek golü, son haftaların formda ismi Giuliano'dan geldi.

SON 5 HAFTADA 5 GOL 1 ASİST

Son 5 maçta 5 gol, 1 asiste imza atan yıldız futbolcu, toplamda 8 kez rakip fileleri havalandırarak Fenerbahçe'yi sırtlamayı başardı.

F.BAHÇE, TRABZONSPOR'UN ELİNDEN KAPMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe, sezon başında Giuliano'yı kiralık olarak kadrosuna katmış ancak Trabzonspor'un araya girmesinin ardından oyuncunun bonservisi almıştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Bursaspor galibiyetinin ardından sosyal medya üzerinden "Giuliano'yu sayenizde aldık" diyerek Trabzonspor'a gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Giuliano resmen Fenerbahçe'de haberi

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