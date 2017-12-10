Giuliano Fenerbahçe'yi sırtlıyor

Spor Toto Süper Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda Bursaspor 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ben de varım dedi.

Sarı-lacivertlilerin tek golü, son haftaların formda ismi Giuliano'dan geldi.

SON 5 HAFTADA 5 GOL 1 ASİST

Son 5 maçta 5 gol, 1 asiste imza atan yıldız futbolcu, toplamda 8 kez rakip fileleri havalandırarak Fenerbahçe'yi sırtlamayı başardı.

F.BAHÇE, TRABZONSPOR'UN ELİNDEN KAPMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe, sezon başında Giuliano'yı kiralık olarak kadrosuna katmış ancak Trabzonspor'un araya girmesinin ardından oyuncunun bonservisi almıştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Bursaspor galibiyetinin ardından sosyal medya üzerinden "Giuliano'yu sayenizde aldık" diyerek Trabzonspor'a gönderme yapmayı ihmal etmedi.