Giuliano için 10 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe yönetimi güçlü bir takım oluşturmak için yoğun bir çaba sarfederken, diğer taraftan da sarı-lacivertli ekibin futbolcularına da talipler var.

Geçen sezon play-out maçlarıyla Bundesliga'da küme düşmekten kurtulan Wolfsburg, yeni dönemde güçlü bir kadro kurmak şimdiden transfer hamlelerine başladı.

GİULİANO, ALMANYA'YI İSTİYOR

Fenerbahçe'ye Zenit'ten transfer olmasına rağmen kariyerini Almanya'da sürdürmek istediğini belirten Giuliano için Almanlar tekrar harekete geçti. Wolfsburg'un teklifinin 10 milyon euro olacağı, Fenerbahçe yönetiminin ise 12 milyon euro isteyeceği öğrenildi. Giuliano'dan gelecek para yine transferde kullanılacak.