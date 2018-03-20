Giuliano: Kaçırdığım pozisyon rüyalarıma giriyor

Derbide yakaladığı önemli bir gol fırsatından vurmakta erken davrandığı için yararlanamayan Giuliano hâlâ pozisyonun pişmanlığını yaşıyor.
Atamadığı gol yüzünden galibiyetin kaçtığını düşünen Brezilyalı futbolcunun, amatörce bir hata yaptığını söyleyerek kendisini eleştirdiği bildirildi.
AKLIMDAN ÇIKMIYOR
Üzüntüsünü sürekli dile getiren 27 yaşındaki orta sahanın yakın çevresi ile yaptığı sohbetlerde "O an aklımdan çıkmıyor. Rüyalarımda aynı pozisyonu görüyorum. Kaçırmamam gereken bir fırsattı" dediği gelen haberler arasında.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)