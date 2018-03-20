Ensonhaber.com'a dön

Giuliano: Kaçırdığım pozisyon rüyalarıma giriyor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde net bir fırsattan yararlanamayan Giuliano, pozisyonun aklından çıkmadığını söyledi.

Yorum Yap

Derbide yakaladığı önemli bir gol fırsatından vurmakta erken davrandığı için yararlanamayan Giuliano hâlâ pozisyonun pişmanlığını yaşıyor.

Atamadığı gol yüzünden galibiyetin kaçtığını düşünen Brezilyalı futbolcunun, amatörce bir hata yaptığını söyleyerek kendisini eleştirdiği bildirildi.

AKLIMDAN ÇIKMIYOR

Üzüntüsünü sürekli dile getiren 27 yaşındaki orta sahanın yakın çevresi ile yaptığı sohbetlerde "O an aklımdan çıkmıyor. Rüyalarımda aynı pozisyonu görüyorum. Kaçırmamam gereken bir fırsattı" dediği gelen haberler arasında.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM