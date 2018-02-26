Giuliano milli takım şansını zora soktu

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının kaybedilmesi büyük üzüntü yaratırken, bir diğer detay da Giuliano cephesinde oldu. Sarı-lacivertli takımın yıldızı, Vodafone Park'ta Brezilya Milli Takımı yetkilileri tarafından izlendi.

İSTEDİKLERİ İZLENİMİ EDİNEMEDİLER

Bu sezon 2. kez Giuliano'yu statta izleyen Brezilya heyeti, iki maçta da istedikleri görüntüyü göremedi. İlk olarak 18. haftadaki Göztepe maçında Kadıköy'e gelen heyet, tecrübeli futbolcunun omzunun çıkması ve oyunu tamamlayamaması nedeniyle tam anlamıyla bir izlenim edinememişti.

SAHADA KAYBOLDU

Son olarak dünkü derbide Vodafone Park'a gelen Brezilya antrenörü Tite'nin yardımcıları, Fenerbahçe'nin 3-1 kaybettiği maçı izledi.

İlk yarıda sadece gol pozisyonu anında aktif olan, onun dışında maç boyu istediği verimliliği bulamayan Brezilyalı futbolcu, yine şanssızlık yaşadı.

2018 Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosunda olmak isteyen ve bu yönde de şansı olan Giuliano, Göztepe ve Beşiktaş maçlarında tam anlamıyla istediği görüntüyü sergileyemedi.