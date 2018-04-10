Giuliano: Milli Takım Talisca'nın hakkı

Fenerbahçeli Giuliano, şampiyonluk yarışından milli takıma kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Fenerbahçe'yi attığı gollerle taşıyan Brezilyalı, "6 maçı kazanırsak şansımızın olduğunu düşünüyorum. Bu konuda söz veremiyorum çünkü artık bize bağlı bir durum değil. Ancak en iyi oyunumuzu sergileyeceğiz. Kalan karşılaşmalardan galip ayrılırsak bence şampiyon olacağız. Evimizde bazı puanlar yitirip kontrolü kaybettik ama şunu da biliyoruz; Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş birbirleriyle oynayacaklar. Ve burada puan kayıpları yaşanacaktır" ifadelerini kullandı.

"İYİ OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Giuliano şöyle devam etti: "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Takımıma yardım etmeye ve iyi oynamaya çalışıyorum. Performansımı daha yukarıya çekmek için uğraşıyorum. Dünya Kupası’nda olmak için çabalıyorum."





"TALISCA HAK ETTİ"

"Brezilya Milli Takımı'nın son hazırlık maçında kadroda olmadığım için bir kızgınlığım yok. Durumu anlıyorum. Milli takımdaki teknik direktörümüz gerçekten dürüst bir kişi. Herkese şans vermeye gayret ediyor. Talisca şu anda iyi bir dönem geçiriyor. Milli takımda olmayı hak etti."