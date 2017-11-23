Giuliano: Önce bizim maçlarımızı kazanmamız gerekiyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano basın toplantısı düzenledi.

Aykut Kocaman'ın "Puan farkı suni, onlar da kaybedecek" sözü F.Bahçe'de gündemden düşmüyor.

Konu hakkında bir yorum da Giuliano'dan geldi.

Giuliano'nun açıklamaları şöyle:

G.SARAY GÜÇLÜ BİR TAKIM

"Benim ne istediğimden çok, Giuliano takım içinde nerede daha faydalı olur buna odaklanmak lazım. Bunun kararını verecek olan da hocamız. Galatasaray güçlü bir takım, onlarla olan puan farkını azalttık. Biz kendi işimize bakmak istiyoruz, sonuna kadar devam edip puan farkını azaltacağız."





KENDİ İŞİMİZE BAKMAMIZ LAZIM

"Rakibin bu şekilde kaybettiğini görmek olumsuz değil fakat bizim kendimize bakmamız, kendi maçlarımıza odaklanmamız lazım. Galatasaray'ın kaybettiği haftalarda biz kazanamıyorduk, bunu yapmamız gerek. Kendi işimizi iyi yapmalıyız. Motivasyonumuz rakibin ne yaptığına bağlı olmamalı."



