Giuliano: Şampiyon olunca gitar çalacağım

Sezon başında olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli forma altında büyük bir çıkış yakaladı.

Takımın en golcü ismi olan Giuliano, takım olarak şampiyonluğa inandıklarını söyledi.

"RESİTALE HAZIR OLUN"

Takım halinde şampiyonluk heyecanı duyduklarını belirten Brezilyalı yıldız, "Daha önce yaşanan şampiyonluk kutlamalarından görüntüler izledim. Heyecan vericiydi. Biz de takım olarak her şeyi yapacağız şampiyon olmak ve o kutlamaları yaşayabilmek için" dedi.

Daha önceki şampiyonluklarda Alper'in ve basketbol takımında da Datome'nin saçlarını kestirdiği hatırlatılan Giuliano "Böyle bir şey yapar mısın" sorusuna, "Düşünmem gerek. Sizin bir tavsiyeniz var mı" yanıtını verdi. Basın mensuplarının "Gitar ve piyano çalıyorsun" hatırlatması üzerine ise "Evet, resitale hazır olun" diye konuştu.

"HEDEFİM DÜNYA KUPASI"

Dört ayda 8 gol, 1 asistlik performans ortaya koyduğunu ve kariyerinin en başarılı dönemini yaşadığını hatırlatan Giuliano, "Büyük bir kulüpteyim ve sorumluluğumun farkındayım. Hedefim Dünya Kupası'nda mücadele etmek. Bu çocukluk hayalim. Fenerbahçe'ye de Dünya Kupası'na gidebilmek için geldim. Performansım devam ederse gerçek olacağını biliyorum. En büyük rakibim kendimim ve kendimle yarışmayı seviyorum" dedi.