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Giuliano: Şampiyonluk için savaşacağız

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, şampiyonluk yarışının içinde olduklarını ve sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

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Giuliano: Şampiyonluk için savaşacağız

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano, Sivasspor'u 4-1 yenerek nefes aldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Önemli bir zafere imza attıklarını kaydeden Giuliano, "Son 2 maçtır kötü sonuçlar alıyorduk, farklı bir galibiyet almak önemliydi. Lig tablosundaki durumumuzu da biraz daha iyi duruma getirmiş olduk. Böyle devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

SAVAŞACAĞIZ

Şampiyonluk yarışında olduklarını belirten Sambacı, "Maç, maç bakacağız ve biz kendi üzerimize düşeni yaptıktan sonra, şampiyonluk için savaşacağız zaten" dedi.

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