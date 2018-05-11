Giuliano: Şenol Güneş rol yaptı

Giuliano, Brezilya’da Globo Esporte’ye bir röportaj verdi. Tecrübeli orta saha, hem milli takım şansını hem de Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

UMUDUM VAR

Giuliano, pazartesi günü Karabük ile yapacakları maç sonrasında Tite’nin Brezilya kadrosu ile ilgili kararını bekleyeceğini belirterek, “Elbette bir umudum var. Elimden ne geliyorsa yapacağım, her zamanki gibi en iyi performansımla oynamaya çalışacağım. Pazartesi günü ligde maçımız var. Ancak son ana kadar bekleyeceğim. Şu anda en büyük motivasyonum Fenerbahçe ve takımımla yaptığım şampiyonluk yarışı” dedi.

Dünya Kupası’nın önemine değinen Giuliano, “Dünya Kupası her oyuncu için önemli. Dünya Kupası paha biçilemez, eşsiz bir deneyim. Elbette kulüp takımıma ve turnuvalara saygım var ama Dünya Kupası bir futbolcu için eşsiz bir deneyim” diye konuştu.

DALGALI BİR YARIŞ

Fenerbahçe’nin zirve yarışını da yorumlayan 28 yaşındaki oyuncu, “Şu anda 3 ihtimal var. Lig şampiyonluğu ya da Şampiyonlar Ligi en iyi ihtimaller. Dalgalı bir yarış, değişken bir yarış. Şampiyon da olabiliriz, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi’ne de gidebiliriz” ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ ROL YAPTI

Beşiktaş ile Türkiye Kupası’nda yaşanan olaylara ve sıkıntıyı da anlatan Brezilyalı, “Maça çıkmayacaklarını duymuştuk. Provoke ettikleri bir durum vardı. Evet, taraftarlarımızın yaptıkları da yanlıştı. Ancak bu olaylar her yerde her maçta oluyor. Ancak onların hocaları sanki sıkıntı yaşamış, sarsılmış gibi hareket, tavır yaptı, hiçbir şey olmadığı halde. Sonuç sahada belli olmalıydı. Biz kulüp olarak bu sonucun sahada belli olmasını istedik, ama onlar gelmedi ve elendiler” yorumunda bulundu.