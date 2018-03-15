Giuliano: Talisca sıra dışı bir futbolcu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, kulüp televizyonunda katıldığı bir programda hakkındaki merak edilen soruları yanıtladı.

Brezilya Milli Takımı'nın açıklanan aday kadrosunda yerini Beşiktaş'ta forma giyen Talisca'ya kaptıran Giuliano, Talisca'dan övgüyle bahsetti.

"FENERBAHÇE'DE KALICI OLMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'de kalıcı olmak istediğini söyeleyen Giuliano, "Burada çok mutluyum. İyi adapte oldum. Takım arkadaşlarım bana saygı duyuyor, taraftarlar beni seviyor, ailem memnun, çocuklarım okula gidiyor dolayısı ile burada kalabilmek için her şeye sahibim. Futbolda işler çabuk değişir, farklı bir şey olabilir ama asıl düşüncem Fenerbahçe'de daha uzun süre kalmak." ifadelerini kullandı.

"TALİSCA SIRA DIŞI"

Giuliano, "Senden sonra Türkiye'de forma giyen en iyi futbolcular kimler?" şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Benim fikrime göre yüksek seviyede olduklarını düşündüğüm bir kaç oyuncu var. Talisca çok sıradışı bir futbolcu. Babel'i de çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın oyuncusu ve bana göre eksiksiz bir futbolcu."





HEDEFİM DÜNYA KUPASI'NDA YER ALMAK

Giuliano, kariyeiyle ilgili hedeflerini ise şöyle anlattı:

"Gerçekleştirmek istediğim en büyük hedefim şu anda yakın zamanda gerçekleşmesi mümkün olan. Sene sonunda takım olarak Fenerbahçe ile şampiyon olmak. Sanırım bu Fenerbahçe'deki en büyük hedefim. Sene sonuna gelip şampiyonluğu kutlayabilmek. Kişisel olarak en büyük hedefim yakında gerçekleşecek olan Dünya Kupası'nda yer alabilmek."