Giuliano'dan 16 gol 10 asistlik performans

2017-18 sezonunda Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Giuliano sezon başında transfer olduğu Al Nasr-Riyad'a ile son derece başarılı bir performansa imza attı.

GİULİANO'DAN TARİHİ PERFORMANS

Takımının Suudi Arabistan Ligi'ndeki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Giuliano, ligde kalecilerden sonra en fazla oyunda kalan (2677 dakika) futbolcu oldu.

Bu sezon Al Nasr-Riyad forması ile çıktığı 41 maçta 16 gol, 10 asistlik bir performans sergileyen Giuliano'nun takımıyla 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nasr-Riyad'da Giualiano'nun yanı sıra Galatasaray'ın eski futbolcuları Maicon ve Nordin Amrabat da forma giyiyor.