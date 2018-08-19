Giuliano'nun bonservis bedeli

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Giuliano'nun başka bir takımla anlaştığını ve takımdan ayrılacağını açıkladı.

Cocu, 1-0 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Giuliano'nun karşılaşmada forma giymemesiyle ilgili bir soru üzerine "Fenerbahçe'de bir ayrılık daha olacak. Giuliano Fenerbahçe'den ayrılıyor." dedi.

YENİ TAKIMI AL NASSR

Giuliano'nun bir kulüple anlaştığını ifade eden Cocu, "Yakında bir kulübe imza atacak. Giuliano başka bir takımla anlaştı, artık aramızda olmayacak." diye konuştu.

Giuliano'nun Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a transfer olması bekleniyor.

10 MİLYON EURO

Arap basınında yer alan haberlere göre; Al Nassr, Fenerbahçe'ye öncelikle 5 milyon euroluk bir teklif yaptı ancak Fenerbahçe bu teklifi kabul etmedi ve 10 milyon euro talep etti. Al Nassr da gelen bu teklifi kabul ederek Giuliano için Fenerbahçe ile anlaştı.