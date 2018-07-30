Giuliano'ya Brezilya'dan teklif

Artur'u 31 milyon euroya Barcelona'ya, Bolanos'u ise 2.57 milyon euroya Meksika'ya satan Gremio'nun, Giuliano'yu geri istediği haberi gündeme geldi. Esportesi Interativo kanalı işin resmiyete döküldüğünü belirtti.

GİULİANO İÇİN 10 MİLYON EURO

Brezilya basınındaki habere göre, Brezilya'da transfer döneminin salı günü kapanacağı ve Gremio'nun, teknik direktör Renato Gaucho'nun isteğiyle Fenerbahçe'ye teklif yaptığını duyurdu.

Zenit'e gitmeden önce Gremio'da forma giyen Giuliano'nun da Brezilya Milli Takımı'na seçilebilmek için ülkesine dönmeye sıcak baktığını öğrenildi.

Sambacı, 2018 Dünya Kupası için kadroya çağrılmamıştı. Bu transfer gelişmesinde teklif edilen bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu aktarıldı.