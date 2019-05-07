Godin, Atletico Madrid'e gözyaşlarıyla veda etti

İspanya Lia Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Uruguaylı oyuncusu Diego Godin, sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılacağını duyurdu.

Basın toplantısında konuşan 33 yaşındaki Uruguaylı savunmacı, "Atletico benim ailem, kulübüm ve evim. Elveda demek çok zor. Harika zamanlar geçirdim, herkese çok teşekkür ederim. Kalmam konusunda çok fazla görüşme yaptık ama bir anlaşmaya varamadık" sözlerini kullandı.

2010'da Villarreal'den 8 milyon euroya alınan ve 9 senede 1 lig şampiyonluğu, 1 İspanyol Kupası, 1 İspanyol Süper Kupa, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 UEFA Süper Kupası kazanan Godin, veda ederken duygusal anlar yaşadı