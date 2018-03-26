25 yaşındaki Bruno Boban, Marsonia ile Slavonija arasında oynanan maçta göğsüne top çarptıktan sonra aniden yere yığıldı. Hırvat futbolcu yaşanan trajik olaydan sonra saha içinde hayatını kaybetti.

Göğsüne top çarpan Bruno Boban hayatını kaybetti - İZLE

TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hem sahadaki futbolcular hem de doktorlar tarafından müdahale edilen Boban, yapılan kalp masajına rağmen kendine gelemeyince sahaya ambulans geldi. Hırvat futbolcu sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen hayata döndürülemedi.

Boban'ın ölümü futbolcuları, taraftarları gözyaşlarına boğdu.