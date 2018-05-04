Gökdeniz Karadeniz futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

Rubin Kazan'da 10 sezondur forma giyen Gökdeniz Karadeniz, emeklilik tarihini duyurdu.

"KARİYERİMİN SONUNA GELDİM"

Son maçına 7 Mayıs'ta çıkacağını açıklayan Gökdeniz Karadeniz, "İnsan bazen bir şey anlatmak ister, bazen de o kelimeler bulunamaz. Profesyonel futbol hayatımın 10 yılında gururla Trabzonspor forması giydim. Trabzonspor taraftarına desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Büyük başarılara imza attığım Rubin Kazan'ın formasını da 10 yıl gururla giydim. Artık yolun sonuna geldiğimi hissediyorum.





Rubin Kazan formasıyla son 2 maçıma çıkacağım. Kazan'da kendimi her zaman evimdeymiş gibi hissettim. Bana verdikleri destekten dolayı Rubin Kazan taraftarına ve Kazan kentine teşekkür ediyorum. Zor bir durum. Duygusallık yapmak da istemiyorum. Son olarak ise Kurban Berdyev hocama ve saha içinde ve dışında her zaman bana destek veren takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kazan'da sürdürdükleri cami inşaatını 6 ay içinde tamamlamak istediklerini ifade eden Gökdeniz Karadeniz, "En büyük hayalim, Trabzonspor taraftarına veda etmek. Bordo-mavili taraftarlardan bu yönde bana da çok teklif geliyor. Ama ben herhangi bir girişimde bulunmadım. Zaten Türkiye'de de lig devam ediyor." diye konuştu.