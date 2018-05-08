Gökdeniz Karadeniz taraftarlarıyla vedalaştı

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Gökdeniz, takımının Ufa'yı ağırladığı maçta Kazan formasını 300. kez giydi. Mücadelenin ardından duygusal dakikalar yaşandı.

Gökdeniz, taraftara veda ettiği maçın son bölümlerinde forma giydi. Maçın ardından mikrofonu eline alan tecrübeli futbolcu taraftara teşekkür etti.

TARAFTARLAR AĞLADI

Bu esnada Rubin Kazan tarftarları da gözyaşlarına hakim olamadı ve o anlar ekranlara böyle yansıdı.

Kazan'da Gökdeniz Karadeniz'in giydiği 61 numaralı forma tribünün üst kısmına konuldu.