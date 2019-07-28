Gökhan: Beşiktaş kaptanlığı müthiş bir anı

Avusturya’da yeni sezon kampını sürdüren Beşiktaş’ta kulüp yönetim kurulu tarafından Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson'ın ardından üçüncü kaptanlık görevine getirilen Gökhan Gönül gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"KAPTANLIK BÜYÜK BİR GURUR"

Kaptanlık sevincini dile getiren Gökhan,"Kaptanlık benim için büyük bir gurur. Daha önce Fenerbahçe'de de kaptanlık yapmıştım. Çocuklarıma anlatacağım çok büyük bir anı." dedi.

Yeni transfer Douglas ile güzel bir rekabete gireceklerini de ifade eden Gökhan Gönül, "Benim olduğum mevkiye oyuncu gelmesi önemli değil. Forma duvarda asılı, hak eden oynar. Belki sağ bek, belki sağ açık oynar. Güzel bir rekabet olacak, kazanan Beşiktaş olacak." sözleriyle açıklamasını noktaladı.